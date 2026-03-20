20/03/2026
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Família vive em um único quarto após casa cair e pede ajuda para reconstruir casa

Seis pessoas enfrentam condições precárias no Belo Jardim

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Família vive em um único quarto após casa cair
Família vive em um único quarto após casa cair/Foto: Reprodução

Uma família de seis pessoas está vivendo em situação de extrema vulnerabilidade após a casa onde moravam desabar, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco. Sem condições de reconstruir o imóvel, eles improvisaram um único quarto pequeno em um terreno próprio, onde atualmente todos convivem em espaço reduzido e sem estrutura adequada.

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De acordo com informações repassadas por familiares, o grupo é composto por dois adultos e quatro filhos, sendo uma adolescente de 14 anos, duas crianças de 3 e 5 anos e um bebê de apenas cinco meses, que passou recentemente por um procedimento cirúrgico e requer cuidados constantes.

A renda da família é limitada ao benefício do Cadastro Único, o que tem dificultado ainda mais a manutenção das necessidades básicas, como alimentação, higiene e melhorias na moradia. As condições do local são descritas como precárias, sem conforto e com dificuldades para acomodar todos os integrantes de forma digna.

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Diante da situação, a família pede apoio da população para conseguir melhorar as condições de vida e, futuramente, reconstruir a casa.

Quem puder contribuir pode realizar doações via Pix: 68999023877, em nome de Pablo Willyan Alencar da Silva.

A solidariedade pode fazer diferença para garantir mais dignidade a essa família, que enfrenta um momento delicado.

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