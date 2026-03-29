29/03/2026
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Acre já registrou mais de 1000 casos prováveis de Dengue em 2026, diz Sesacre

Boletim epidemiológico da Sesacre, divulgado nesta terça-feira (24), aponta uma redução drástica nos casos

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O Acre começou a receber as primeiras doses da nova vacina brasileira contra a dengue, mas a imunização não acontecerá de forma imediata
Apesar da melhora nos índices, a cobertura vacinal contra a dengue ainda está longe do ideal. — Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Acre registrou uma queda expressiva nos casos de dengue nas primeiras semanas de 2026, após um ano anterior marcado por alta circulação da doença. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), até a 10ª semana epidemiológica, ou seja, até o último dia 14 de março, foram contabilizados 1.070 casos prováveis, sendo 493 confirmados.

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LEIA TAMBÉM: Casos de dengue caem mais de 70% no estado do Acre em 2026, aponta boletim da Sesacre

No mesmo período de 2025, o cenário era bem mais crítico: 4.991 casos prováveis e 4.607 confirmações. A comparação mostra uma redução de 78,6% nos casos prováveis e de 89,3% nos casos confirmados neste início de ano.

Os dados também revelam uma mudança no padrão de confirmação. Em 2025, cerca de 92,30% dos casos prováveis foram confirmados; já em 2026, esse percentual caiu para 46,07%.

Outro dado que reitera o cenário mais controlado é a ausência, até o momento, de registros de casos graves e óbitos por dengue no estado neste ano.

Depois do ataque, o homem fugiu do local, o que levou a Polícia Militar a iniciar buscas pela região.

De acordo com os dados mais recentes, o estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, com coeficiente de incidência de 113,3, ficando atrás apenas de Tocantins, que apresenta coeficiente de 419, e de Goiás, com 388,1.

Outro ponto positivo neste ano é a ausência de mortes relacionadas à doença até o momento. Em 2025, no mesmo período analisado, o Acre havia registrado três óbitos, além de um coeficiente de incidência de 529,5. Na época, a letalidade entre casos prováveis era de 0,06%, enquanto entre os casos graves chegava a 11,11%.

Perfil dos casos

Os dados também mostram que a dengue tem atingido mais homens no estado.

  • 53% dos casos são do sexo masculino
  • 47% são do sexo feminino

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera principalmente em locais com água parada. A orientação das autoridades de saúde é que a população mantenha cuidados como eliminar recipientes que possam acumular água, limpar calhas e manter caixas d’água bem vedadas para evitar a reprodução do mosquito.

 

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