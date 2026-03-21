Acre registra alta em casos de SRAG e baixa cobertura vacinal, diz boletim

Em meio a alta de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Acre, o estado registra baixa cobertura vacinal contra influenza trivalente 2025 e 2026.

Os dados foram divulgados no Boletim Epidemiológico 09/2026 da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Dentre os grupos prioritários, composto por crianças, gestantes e idosos, a cobertura vacinal está abaixo da meta apresentada. Os dados de vacinação foram acessados em 26 de novembro de 2025.

De acordo com o boletim, a meta era aplicar 79.059 doses em crianças, mas apenas 6.157 foram aplicadas, o que equivale a 7,79%. Entre as gestantes, a cobertura vacinal é de 13,72%, aplicadas 1.306 de 9.520. Entre os idosos, a cobertura é de 7,01%, sendo aplicadas 5.913 de 84.391 doses previstas.

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O mesmo boletim apresenta, ainda, dados de SRAG. Em 2026 foram registrados 536 até a Semana Epidemiológica (SE) 09. As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos continuam sendo as faixas etárias mais suscetíveis, mais afetadas e com maiores taxas de internação.

Em 2026, das coletas realizadas em pacientes hospitalizados com SRAG, os resultados mostram VSR, Rinovírus, Influenza A, Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza A não subtipado, Sars-CoV-2, Adenovírus, H3/Sazonal, Metapneumovírus, Influenza A (H3N2), Influenza A não subtipável, Parainfluenza 1 e Bocavírus nos pacientes hospitalizados com diagnóstico de Pneumonia, Bronquite e Bronquiolites.

O Acre registrou, neste ano, 3.268 consultas por Síndrome Gripal (SG) nas quatro unidades sentinelas do estado.

Em 2026, observamos que a faixa etária de 20 a 29 anos continua sendo os que mais procuram as unidades sentinelas com síndrome gripal, mas não apresentam gravidade. Das coletas realizadas em pacientes com SG, os resultados mostram o vírus Rinovírus, Influenza A (não subtipado), Influenza A (H1N1) pdm09, Influenza A (outro), Vírus Sincicial Respiratório e Influenza A (outro) como os mais frequentes e circulantes entre os pacientes nas unidades sentinelas.

No Acre, os meses de janeiro e fevereiro de 2026, mostram que a situação epidemiológica da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão caracterizados por um discreto aumento nas hospitalizações, impulsionado principalmente pelo Vírus Sincicial Respiratório, Rinovírus e Influenza A.

Os principais dados do início de 2026 indicam diferença da tendência de queda observada na maior parte do Brasil, o Acre é um dos estados que registra avanço nos casos graves de Influenza A, quando analisado e comparado com dados nacionais.

Cobertura vacinal

Rio Branco é o município com maior número de notificações de SRAG, com 175, seguido de Cruzeiro do Sul (99), Feijó (71) e Marechal Thaumaturgo (66). Em Rio Branco, a cobertura vacinal é de 6,54% em crianças, 11,89% em gestantes e 7,42% em idosos. Em Cruzeiro do Sul é de 9,41% em crianças, 22,10% em gestantes e 7,99% em idosos.

O município de Feijó registra 8,19%, 9,86% e 3,05%, em crianças, gestantes e idosos, respectivamente. Já Marechal Thaumaturgo registra 6,71%, 13,78% e 9,31% em crianças, gestantes e idosos, respectivamente.

Quando o índice de cobertura vacinal se refere a crianças, o município com menor cobertura é Porto Acre, com 3,10%, e o com maior cobertura é Sena Madureira, com 15,44%. As gestantes do município de Manoel Urbano foram as que mais procuraram vacina, com 25,77%, e Porto Acre registrou a menor cobertura, com 6,70%. Quando o índice se refere a idosos, o município com menor cobertura é Bujari, com 1,75% e o maior foi Assis Brasil, com 20,28%.

Óbitos

No Acre, em 2026 o número de óbitos foi menor que os anos anteriores, contabilizando 16 até a SE 09, sendo que em 2024 e 2025 foram 29 e 45, respectivamente.