Casos de síndromes respiratórias graves apresentam alta no Acre

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira (20), alerta para o aumento da circulação da influenza A no país. No Acre, o número de casos de SRAG apresenta sinal de aumento no cenário nacional nas tendências de longo e curto prazo.

A análise é referente à Semana Epidemiológica (SE) 10, período de 8 a 14 de março.

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Em relação ao VSR, o vírus segue contribuindo para o crescimento de SRAG em crianças menores de dois anos em muitos estados do Norte, como o Acre, junto com Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, além de em alguns estados Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás) e Nordeste (Paraíba e Sergipe).

Entre os estados, 20 estão com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco: Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Em 2026, os casos positivos se deram em 41,9% devido ao rinovírus; em 21,8% à influenza A; em 14,7% ao Sars-CoV-2 (Covid-19); em 13,4% ao VSR; e em 1,5% à influenza B. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 45,4% para o rinovírus; 25,4% para a influenza A; 13,4% para o VSR; 11,3% para o Sars-CoV-2 (Covid-19); e 1,3% para influenza B.

O Boletim InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de SRAG no país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.