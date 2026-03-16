Acre registra aumento em planos de saúde, mas número de usuários odontológicos recua

O Acre registrou crescimento no número de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No período, o total de usuários passou de 45.186 para 46.533, representando aumento de 1.347 beneficiários no estado.

Apesar da expansão no setor médico, o levantamento aponta movimento contrário nos planos exclusivamente odontológicos. O número de vínculos caiu de 21.815 para 20.497, uma redução de 1.318 beneficiários no mesmo intervalo de tempo.

Os dados fazem parte do monitoramento nacional da ANS sobre a saúde suplementar no país. Em janeiro de 2026, o Brasil contabilizou 52,9 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, número que mantém tendência de crescimento na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ainda segundo a agência reguladora, o setor registrou intensa movimentação no início do ano. Apenas em janeiro foram contabilizadas 983 mil novas adesões a planos médico-hospitalares, enquanto mais de 1 milhão de contratos foram cancelados, resultando em uma taxa de rotatividade mensal de 1,85%.

No acumulado de 12 meses, o mercado contabilizou 15,7 milhões de adesões e 14,7 milhões de cancelamentos, refletindo a dinâmica constante de entrada e saída de usuários no sistema de saúde suplementar brasileiro.

No Acre, os números reforçam a tendência de expansão gradual do acesso a planos médicos, ao mesmo tempo em que indicam retração no segmento odontológico. Especialistas apontam que fatores econômicos, mudanças no mercado de trabalho e ajustes nos contratos coletivos podem influenciar essas variações ao longo do ano.