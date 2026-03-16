16/03/2026
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Feira “Elas Fazem Acontecer” reúne artesãs e produtos feitos à mão no Lago do Amor

Evento valoriza empreendedorismo feminino e produção artesanal local

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Feira “Elas Fazem Acontecer” reúne artesãs e produtos feitos à mão
Feira “Elas Fazem Acontecer” reúne artesãs e produtos feitos à mão/Foto: Reprodução

Artesãs acreanas irão se reunir nos dias 21 e 22 de março, em Rio Branco, durante a 2ª edição da Feira Elas Fazem Acontecer, evento que integra a programação especial do Mês da Mulher e tem como objetivo valorizar o trabalho feminino e incentivar o empreendedorismo local.

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A feira será realizada das 16h às 22h, no Lago do Amor, reunindo expositoras que produzem itens artesanais, decoração e peças utilitárias feitas à mão. Entre os destaques estão os produtos em crochê apresentados pelas marcas Fio & Afeto Crochê e Ateliê N’Zero, que participam da programação com uma variedade de peças confeccionadas manualmente.

Evento valoriza empreendedorismo feminino

Evento valoriza empreendedorismo feminino/Foto: Divulgação

No estande, o público poderá encontrar tapetes, sousplats, centros de mesa, panos de prato, chaveiros e marcadores de página, todos produzidos de forma artesanal. As peças são pensadas para decoração e utilidade doméstica, trazendo cores e texturas que ajudam a deixar os ambientes mais aconchegantes.

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De acordo com as organizadoras, a proposta da feira é fortalecer a rede de mulheres empreendedoras, oferecendo um espaço de visibilidade para quem trabalha com produção manual e economia criativa.

Além da exposição de produtos, o evento também busca aproximar o público do artesanato local, incentivando a valorização de peças feitas à mão e o consumo de itens produzidos por pequenas empreendedoras da região.

A Feira Elas Fazem Acontecer acontece nos dias 21 e 22 de março, das 16h às 22h, no Lago do Amor, com entrada aberta ao público.

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