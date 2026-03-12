Acre sobe uma posição e fica em 15º no ranking nacional de capital humano, aponta CLP

O Acre aparece na 15ª posição no pilar de Capital Humano do Ranking de Competitividade dos Estados de 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O estado avançou uma colocação em relação ao ano passado, quando ocupava o 16º lugar, mas ainda permanece no meio da tabela nacional.

O indicador avalia a qualificação da mão de obra nos estados brasileiros e sua relação com a produtividade e inserção no mercado de trabalho. Entre os critérios analisados estão o nível de escolaridade da população, a formalidade no emprego, a inserção econômica dos jovens, o desemprego de longa duração e a subocupação por insuficiência de horas trabalhadas.

LEIA TAMBÉM: Rio Branco conquista 4ª posição na educação do Norte e mostra progresso em aprendizagem

Apesar da melhora no ranking, o Acre ainda aparece distante dos estados que lideram o indicador no país. Em 2025, Santa Catarina ocupa a primeira posição, seguido por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Na sequência aparecem Paraná e São Paulo.

O levantamento também mostra que estados das regiões Sul e Centro-Oeste dominam as primeiras colocações do ranking, enquanto parte significativa das últimas posições é ocupada por estados do Nordeste.

De acordo com os responsáveis pelo estudo, o pilar de Capital Humano mede a qualidade e a qualificação da força de trabalho disponível em cada estado, além de fatores ligados à produtividade e aos custos da mão de obra. O indicador tem peso de cerca de 7,6% no Ranking de Competitividade dos Estados.

O estudo também aponta um desafio estrutural no país: a baixa escolaridade média da população brasileira. Enquanto nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cerca de 75% dos adultos possuem ensino médio completo, no Brasil esse percentual é de aproximadamente 54%.