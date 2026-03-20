Acre tem 54% de trabalhadores formais e ocupa 17ª posição em ranking nacional

O Acre aparece na 17ª colocação no ranking nacional de formalidade do mercado de trabalho, com 54% das pessoas ocupadas em vínculos formais. O dado, divulgado nas redes sociais do Centro de Lideranças Públicas (CLP), nesta quarta-feira (18), integra o Ranking de Competitividade dos Estados, que avalia, entre outros pontos, a proporção de trabalhadores com registro em relação ao total de ocupados com 14 anos ou mais.

O resultado coloca o estado no mesmo patamar de Alagoas, também com 54%, e abaixo de unidades como Rondônia (54,6%) e Tocantins (57,2%). Nas primeiras posições estão Santa Catarina (73,3%), Distrito Federal (70,1%) e São Paulo (69,2%), com os maiores níveis de formalização do país.

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Já os menores índices foram registrados no Pará (43,2%), Maranhão (43,7%) e Piauí (45,3%).

O indicador considera como trabalhadores formais aqueles com carteira assinada, servidores públicos ou empregadores e autônomos com CNPJ. Por outro lado, entram na conta da informalidade os empregados sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem registro, empregadores sem CNPJ, trabalhadores por conta própria sem formalização e auxiliares familiares.