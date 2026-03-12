Acre tem mais de 50% de escolas da rede pública com acesso à internet em 2025

Entre 2015 e 2025, o Acre registrou um avanço significativo no acesso à internet nas unidades públicas de ensino básico, com um salto de 26 pontos percentuais. Segundo dados do Censo Escolar 2025, o estado saiu de uma cobertura de 25,3% em 2015 para 51,2% em 2025 nas instituições de ensino infantil, fundamental e médio.

Quando o índice filtra apenas instituições em áreas urbanas, o salto foi de 11,3 pontos percentuais, passando de 86,1% em 2015 para 97,4% em 2025. Nas áreas rurais, o avanço é ainda maior, de 27,2 pontos percentuais, saindo de 6% em 2015 para 33,2% em 2025.

Nas escolas de educação especial, o avanço foi de 24,5 pontos percentuais, saindo de 48,3% em 2015 para 72,8% em 2025. Já as escolas indígenas registraram um crescimento de 4,2 pontos percentuais, passando de 1% em 2015 para 5,2% em 2025.

No plano mais diretamente conectado ao cotidiano dos estudantes no Acre, subiu 33,1 pontos percentuais, registrando 33,2% em 2025, o número de escolas públicas com internet disponível para atividades de ensino e aprendizagem entre 2019 e 2025, e cresceu 4,4 pontos percentuais o número de escolas com computadores disponíveis para alunos no mesmo período, chegando a 28,2%.

Lançada em setembro de 2023, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC) articula ações voltadas à expansão do acesso à internet de qualidade, à melhoria da infraestrutura elétrica e de rede interna (Wi-Fi) e à promoção do uso pedagógico das tecnologias digitais. Entre 2023 e 2025, foram destinados aproximadamente R$ 3 bilhões para ações de conectividade em escolas estaduais e municipais, em regime de colaboração com estados e municípios.

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e contabiliza 178,8 mil escolas de educação básica no Brasil. A divulgação dos resultados de 2025 foi realizada em 26 de fevereiro de 2026. O levantamento apresenta dados sobre escolas, professores, gestores, turmas e alunos de todas as etapas e modalidades de ensino.