Acreane-se promove tour gratuito por praças históricas de Rio Branco

Moradores e visitantes de Rio Branco terão a oportunidade de conhecer mais sobre a história da capital acreana por meio do projeto “Acreane-se: Tour das Praças”, que promove caminhadas guiadas pelo centro histórico da cidade.

A iniciativa oferece um passeio a pé pelas principais praças da região central, com acompanhamento de guias de turismo credenciados no Cadastur. Durante o percurso, os participantes têm acesso a informações sobre personagens, monumentos e fatos que ajudaram a construir a identidade cultural do Acre.

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O ponto de saída é a Praça da Revolução, sempre às 16h. As próximas edições estão programadas para os dias 22, 28 e 29 de março.

A participação é gratuita e aberta ao público. A proposta é incentivar o contato da população com a história local, além de valorizar os espaços que fazem parte da memória coletiva da cidade.