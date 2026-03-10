10/03/2026
ContilPop
Aécio Neves pede um tempo a Bocalom para definir situação no PSDB: “Nada está definido”

Ailton mencionou que o PSDB deve fornecer uma resposta em breve ao prefeito

O ContilNet tentou contato com o prefeito, mas não obteve respostas
O ContilNet tentou contato com o prefeito, mas não obteve respostas | Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na tarde desta terça-feira (10), em Brasília, com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, na tentativa de ingressar na sigla e lançar sua pré-candidatura ao Governo em 2026, especialmente após não ter recebido o aval do Partido Liberal (PL).

O ContilNet tentou contato com o prefeito, mas não obteve respostas. No entanto, o secretário de Comunicação da Prefeitura, Ailton Oliveira, que acompanhou a conversa, destacou que ainda não há definições concretas.

“Não foi decidido nada até o momento. Aécio pediu alguns dias para tomar uma decisão. O que posso afirmar é que a reunião foi muito positiva”, explicou Oliveira em entrevista exclusiva.

Ailton mencionou que o PSDB deve fornecer uma resposta em breve ao prefeito, que aguarda uma definição partidária para seguir com sua pré-candidatura ao Governo.

Nos bastidores, também se discute a possibilidade de o PSDB se unir à base de apoio da pré-candidatura do senador Alan Rick.

