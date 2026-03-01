01/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai

Aeronave com mais de meia tonelada de cocaína faz pouso forçado e é apreendida

Avião saiu da Bolívia e transportava carga avaliada em cerca de R$ 26 milhões

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Aeronave com 515 quilos de cocaína fez pouso forçado em fazenda no Maranhão; dois homens foram detidos e caso será investigado pela PF.
Aeronave com 515 quilos de cocaína fez pouso forçado em fazenda no Maranhão/ Foto: Reprodução

Uma aeronave de pequeno porte que transportava 515 quilos de cocaína foi apreendida na noite de sábado (28) após realizar pouso forçado em uma fazenda no município de João Lisboa.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O avião, de prefixo PT-KRE, havia decolado de Trinidad, na Bolívia, e teria como destino final São Luís. A carga foi avaliada em cerca de R$ 26 milhões.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, as fortes chuvas e a baixa visibilidade obrigaram o piloto a realizar uma aterrissagem de emergência em uma propriedade rural na região do povoado Jatobá. Além das condições climáticas, o combustível estaria abaixo do nível considerado seguro para seguir viagem.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o entorpecente acondicionado no interior da aeronave. Dois homens que estavam a bordo foram detidos.

Os suspeitos relataram que o plano inicial era pousar na região de Pinheiro, na Baixada Maranhense, de onde a droga seguiria para a capital. Eles foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a sede da Polícia Federal em Imperatriz, que ficará responsável pela investigação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.