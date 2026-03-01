Aeronave com mais de meia tonelada de cocaína faz pouso forçado e é apreendida

Uma aeronave de pequeno porte que transportava 515 quilos de cocaína foi apreendida na noite de sábado (28) após realizar pouso forçado em uma fazenda no município de João Lisboa.

O avião, de prefixo PT-KRE, havia decolado de Trinidad, na Bolívia, e teria como destino final São Luís. A carga foi avaliada em cerca de R$ 26 milhões.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, as fortes chuvas e a baixa visibilidade obrigaram o piloto a realizar uma aterrissagem de emergência em uma propriedade rural na região do povoado Jatobá. Além das condições climáticas, o combustível estaria abaixo do nível considerado seguro para seguir viagem.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o entorpecente acondicionado no interior da aeronave. Dois homens que estavam a bordo foram detidos.

Os suspeitos relataram que o plano inicial era pousar na região de Pinheiro, na Baixada Maranhense, de onde a droga seguiria para a capital. Eles foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para a sede da Polícia Federal em Imperatriz, que ficará responsável pela investigação.