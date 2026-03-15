AFAC investe em plataforma para ampliar recursos e apoiar pessoas com autismo no Acre

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) anunciou o investimento em uma plataforma digital voltada à captação de recursos para fortalecer as ações da entidade e ampliar o apoio a famílias atendidas pela instituição.
De acordo com a presidente da AFAC, Heloneida da Gama, a iniciativa busca facilitar as doações e permitir que pessoas de diferentes lugares possam contribuir com a causa de forma simples e segura.
Segundo ela, estudos apontam que grande parte das doações atualmente ocorre por meio de cartão de crédito, o que motivou a associação a investir em uma ferramenta que ofereça diferentes formas de contribuição.
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“Existe uma pesquisa que mostra que a maior parte das doações acontece através do cartão de crédito. Mas na plataforma também é possível doar por Pix, boleto ou cartão. A pessoa pode escolher fazer uma doação única ou mensal”, explicou Heloneida.
Quem desejar contribuir pode acessar a plataforma de doações da associação pelo link:
https://familiaazulac.apoiar.co/2
Mais informações sobre as ações e projetos da entidade também podem ser consultadas no site oficial:
https://www.familiaazulac.org.br/
A presidente destaca que o investimento na plataforma representa um passo importante para fortalecer os projetos da associação e ampliar as possibilidades de arrecadação.
Projeto para o futuro
Heloneida também ressaltou que um dos objetivos da captação de recursos é viabilizar a conquista de um terreno em nome da associação, etapa considerada fundamental para futuros projetos.
Segundo ela, muitas iniciativas de construção e investimentos sociais exigem que a entidade já possua um espaço próprio registrado oficialmente.
“Quando vamos buscar recursos para construção ou projetos maiores, normalmente é necessário que a associação tenha um terreno em seu nome. Por isso estamos trabalhando também com esse objetivo”, afirmou.
Apelo por apoio
Ao apresentar a plataforma, a presidente reforçou a importância da mobilização da sociedade para fortalecer o trabalho da entidade. Ela pediu que a iniciativa seja divulgada para familiares, amigos e pessoas que vivem fora do Acre e que desejem contribuir com a causa.
“É aquela história de não perder a fé e manter a esperança. A gente precisa continuar acreditando e perseverando. Em nome da associação e da diretoria, fizemos esse investimento para ampliar as possibilidades de ajuda”, disse.
A AFAC atua no apoio a famílias e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Acre, promovendo ações de acolhimento, orientação e desenvolvimento de atividades voltadas à inclusão e ao fortalecimento da rede de apoio no estado.