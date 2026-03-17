Afonso Fernandes deixa o Solidariedade após Velloso conquistar comando do partido

O deputado Afonso Fernandes anunciou, por meio de nota pública, sua saída da presidência estadual do Solidariedade e do partido, nesta terça-feira (17).

A decisão foi tomada após o deputado federal Eduardo Velloso assumir o comando do partido, com o aval da executiva nacional, para disputar o Senado pela sigla.

O documento assinado por Afonso, constando sua decisão, foi encaminhado à executiva nacional do partido ainda nesta terça.

“O deputado estadual Afonso Fernandes comunica que formalizou, nesta data, sua renúncia ao cargo de presidente estadual do Partido Solidariedade no Acre, bem como sua desfiliação da sigla. A decisão foi tomada por razões de ordem pessoal, conforme registrado em documento encaminhado à Executiva Nacional do partido, encerrando um ciclo de atuação à frente da direção estadual, período marcado pelo fortalecimento da legenda, ampliação da representatividade e construção de importantes projetos políticos no estado”, disse o deputado em nota.

“Afonso Fernandes agradece de forma especial a todos que contribuíram para a construção desse projeto político ao longo desse período, em especial aos membros da Executiva Estadual, às Executivas Municipais, aos militantes, filiados, colaboradores e apoiadores que caminharam juntos com dedicação, lealdade e espírito público, fortalecendo o partido em todas as regiões do Acre. O parlamentar reafirma seu respeito e consideração por todos que fizeram parte dessa trajetória, destacando que cada etapa foi construída com diálogo, trabalho coletivo e compromisso com o desenvolvimento do estado”, acrescentou.

Por fim, o político disse que segue com seu mandato na Aleac em prol da população.

“Afonso Fernandes segue exercendo seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, reafirmando seu compromisso com a população acreana e com a defesa de pautas voltadas ao crescimento, à geração de oportunidades e ao fortalecimento do Acre”, concluiu.

Veja nota na integra: