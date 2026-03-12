12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Ainda subindo! Rio Acre segue em elevação e Defesa Civil mantém alerta em Rio Branco

Nível do rio ultrapassa 11 metros e chuvas reiteram atenção, embora transbordamento ainda não seja esperado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Segundo Falcão, o risco de transbordamento permanece baixo, mas não pode ser descartado — Foto: ContilNet

O Rio Acre continua mostrando oscilações no nível das águas em Rio Branco. Na manhã desta quinta-feira (12), o monitoramento da Defesa Civil registrou 11,13 metros às 5h22 e já marcava 11,20 metros às 9h. Nas últimas 24 horas, a cidade acumulou 16,20 mm de chuva.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Em entrevista ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, reforçou que o órgão segue em monitoramento constante. “Estamos atentos porque qualquer aumento rápido das chuvas pode fazer o rio subir rapidamente. Mesmo abaixo da cota de alerta, estamos em atenção máxima, prontos para agir se necessário”, afirmou.

Segundo Falcão, o risco de transbordamento permanece baixo, mas não pode ser descartado. “Com essas condições, o rio pode entrar em vazante e voltar a subir, especialmente se chover nas cabeceiras. É uma situação instável e exige acompanhamento diário”, explicou o tenente-coronel.

Historicamente, Rio Branco já registrou três transbordamentos desde dezembro de 2025, afetando milhares de moradores e acionando abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana. Apesar de ainda estar distante da cota de alerta, a Defesa Civil mantém todas as equipes e planos de contingência preparados para qualquer eventualidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.