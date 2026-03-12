O Rio Acre continua mostrando oscilações no nível das águas em Rio Branco. Na manhã desta quinta-feira (12), o monitoramento da Defesa Civil registrou 11,13 metros às 5h22 e já marcava 11,20 metros às 9h. Nas últimas 24 horas, a cidade acumulou 16,20 mm de chuva.

Em entrevista ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, reforçou que o órgão segue em monitoramento constante. “Estamos atentos porque qualquer aumento rápido das chuvas pode fazer o rio subir rapidamente. Mesmo abaixo da cota de alerta, estamos em atenção máxima, prontos para agir se necessário”, afirmou.

Segundo Falcão, o risco de transbordamento permanece baixo, mas não pode ser descartado. “Com essas condições, o rio pode entrar em vazante e voltar a subir, especialmente se chover nas cabeceiras. É uma situação instável e exige acompanhamento diário”, explicou o tenente-coronel.

Historicamente, Rio Branco já registrou três transbordamentos desde dezembro de 2025, afetando milhares de moradores e acionando abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana. Apesar de ainda estar distante da cota de alerta, a Defesa Civil mantém todas as equipes e planos de contingência preparados para qualquer eventualidade.