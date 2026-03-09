09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Alagação na Estrada do Calafate volta a causar transtornos e deixa trânsito caótico

Motoristas precisam usar estacionamento da Havan para desviar de trecho alagado; congestionamento afeta rotatória e BR nos dois sentidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Motoristas desviam pelo estacionamento da Havan após alagação na Estrada do Calafate em Rio Branco.
Motoristas desviam da alagação pelo estacionamento da Havan após alagação na Estrada do Calafate em Rio Branco/Foto: ContilNet

A forte chuva registrada em Rio Branco voltou a provocar alagamentos na Estrada do Calafate nesta segunda-feira (9), causando transtornos para motoristas que trafegam pela região.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Com o grande volume de água acumulado na via, condutores estão sendo obrigados a desviar pelo estacionamento da Havan para conseguir seguir viagem. A situação tem provocado um verdadeiro caos no trânsito, especialmente na rotatória da região e também na BR-364, onde há congestionamento nos dois sentidos.

Moradores e condutores que utilizam o trecho afirmam que o problema é recorrente sempre que há chuvas mais intensas na capital acreana. Todos os anos, durante o período chuvoso, a região da Estrada do Calafate enfrenta episódios semelhantes de alagação e enxurradas.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.