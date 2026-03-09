A forte chuva registrada em Rio Branco voltou a provocar alagamentos na Estrada do Calafate nesta segunda-feira (9), causando transtornos para motoristas que trafegam pela região.

Com o grande volume de água acumulado na via, condutores estão sendo obrigados a desviar pelo estacionamento da Havan para conseguir seguir viagem. A situação tem provocado um verdadeiro caos no trânsito, especialmente na rotatória da região e também na BR-364, onde há congestionamento nos dois sentidos.

Moradores e condutores que utilizam o trecho afirmam que o problema é recorrente sempre que há chuvas mais intensas na capital acreana. Todos os anos, durante o período chuvoso, a região da Estrada do Calafate enfrenta episódios semelhantes de alagação e enxurradas.

Veja o vídeo: