Forte chuva deixa Estrada do Calafate debaixo d’água; enxurrada invade condomínio

Com a forte chuva que atingiu a capital acreana desde a madrugada desta quarta-feira (6), a Estrada do Calafate foi invadida pelas águas.

As imagens mostram trechos que ficam próximo à rotatória principal da estrada e à Havan tomados por um grande volume de água. Um carro quase ficou submerso no local.

As águas também entraram no condomínio Swiss Park, que teve sua entrada quase interditada por conta das águas. Confira:

Todos os anos em que as chuvas são muito fortes, a região sofre com as enxurradas.

VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO PELAS FOTOS DO CONTILNET:



Rio Acre

O nível do Rio Acre na capital acreana baixou 2 centímetros em 12 horas, é o que diz a medição das 6 horas desta quarta-feira (6), alcançando a marca dos 17,84m.

Na penúltima medição, feita às 18h de terça-feira, o afluente marcava 17,86.

Desde segunda, o rio apresenta sinal de vazante e estabilidade e segue sendo monitorado pela Defesa Civil.