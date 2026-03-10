Alan diz que está construindo aliança com PSDB e afirma que Bocalom seria bem-vindo ao seu grupo

Além do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o senador Alan Rick, que também é pré-candidato ao Governo do Acre em 2026, segue articulando a vinda do PSDB para sua base de apoio. As conversas acontecem a nível nacional, conforme garantiu o político do Republicanos em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta terça-feira (10).

Alan afirmou que está construindo uma chapa para bater o martelo em relação à possível aliança com o ninho tucano.

“Conversei com o PSDB e nós estamos construindo uma chapa para bater o martelo. E essa chapa está sendo feita. As conversas estão bem adiantadas. É só isso que posso dizer no momento”, pontuou o senador.

Bocalom seria bem-vindo, diz Alan

Nesta terça-feira, em Brasília, Bocalom chegou a conversar com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, sobre a possibilidade de ingressar na sigla para disputar o Governo, já que teve uma recusa por parte do PL. Neves teria pedido um tempo a Bocalom para avaliar a proposta.

Informações coletadas pelo ContilNet junto a lideranças tucanas apontam que não está distante a possibilidade de o partido abraçar o nome de Alan Rick, o que inviabilizaria o projeto do prefeito de Rio Branco.

Alan foi questionado sobre a chance de uma união com Bocalom em 2026. Apesar de ter dito que nunca conversou com o prefeito sobre o assunto, deixou aberta a possibilidade:

“Se ele vier, será bem-vindo. Eu nunca conversei com ele sobre isso, mas se vier, será bem-vindo”.