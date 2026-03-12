Alan Rick assume liderança da bancada do Republicanos no Senado

O senador Alan Rick assumiu a liderança da bancada do Republicanos no Senado Federal. A mudança foi confirmada nesta quarta-feira (11) após alteração na composição do partido na Casa.

A troca no comando ocorreu depois que o senador Mecias de Jesus deixou o mandato para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Com a saída dele, a primeira suplente, Roberta Acioly, foi empossada no mesmo dia e passou a integrar oficialmente a bancada da legenda.

Com a nova função, Alan Rick passa a coordenar a atuação dos senadores do Republicanos no Senado, conduzindo a articulação política do grupo, definindo estratégias e representando a bancada nas discussões e votações do Parlamento.

Além do papel de liderança no partido, o parlamentar acreano também é pré-candidato ao Governo do Acre nas eleições de 2026, o que aumenta sua visibilidade no cenário político.

Após a mudança, a bancada do Republicanos no Senado passa a contar com cinco integrantes: Alan Rick (AC), Damares Alves, Cleitinho, Hamilton Mourão e Roberta Acioly (RR).