Alan Rick nega apoio a Bittar e diz que seu grupo terá nome competitivo para 2ª vaga do Senado

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta terça-feira (10), o senador e pré-candidato ao Governo, Alan Rick, afirmou que chegou a cogitar, inicialmente, a possibilidade de Márcio Bittar ser seu segundo candidato na disputa ao Senado, numa dobradinha com a ex-deputada federal Mara Rocha (primeira opção do grupo), mas tudo mudou.

Alan disse que Bittar escolheu um lado, referindo-se ao fato de que o senador decidiu, em um evento realizado nesta segunda-feira (9), na sede do PP, apoiar a vice-governadora Mailza Assis, que também postula a cadeira de chefe do Palácio Rio Branco.

LEIA TAMBÉM: Alan diz que está construindo aliança com PSDB e afirma que Bocalom seria bem-vindo ao seu grupo

“Cheguei a falar, sim, que Bittar poderia ser meu candidato ao Senado, mas se ele estivesse do nosso lado, o que não aconteceu. Ele escolheu um lado”, destacou.

Ao reafirmar que Mara Rocha é sua primeira pré-candidata ao Senado, Alan disse que o segundo nome está definido e se trata de uma figura competitiva.

“Já temos a Mara. Essa segunda vaga vai ser ocupada e vamos anunciar em breve. Vamos ter dois candidatos muito competitivos ao Senado. Esse segundo nome também é um nome de peso”, concluiu.