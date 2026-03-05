ALERTA: Acre pode registrar chuvas intensas e ventos de até 100 km/h nesta quinta-feira

Moradores do Acre devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (5). Um alerta de perigo para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indicando a possibilidade de temporais em todo o estado ao longo do dia, com volumes de chuva que podem chegar a 100 milímetros, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h.

De acordo com o aviso meteorológico, o alerta começou às 8h56 e segue válido até 23h59 desta quinta-feira. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, cenário que aumenta o risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Inmet emitiu orientações quanto à situação, com cuidados redobrados, principalmente durante rajadas de vento. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outro conselho é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível, como forma de reduzir riscos durante o temporal.

Em situações de emergência, a população pode buscar orientação ou acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (193).