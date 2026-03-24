Aluguéis altos pressionam moradores e enfraquecem comércio em Sena

O aumento expressivo nos preços dos aluguéis tem impactado diretamente a economia em Sena Madureira. Tanto imóveis comerciais quanto residenciais vêm registrando valores elevados, em alguns casos semelhantes ou até superiores aos praticados na capital, o que tem gerado preocupação entre moradores e empresários.

Para lojistas, o custo para manter um ponto comercial se tornou um dos principais desafios. Com despesas altas, muitos acabam repassando o valor para os produtos, o que reduz a competitividade e afasta clientes.

Como consequência, cresce o número de consumidores que optam por compras pela internet, em busca de preços mais acessíveis. O movimento tem enfraquecido o comércio local e criado um ciclo difícil: vendas caem, custos permanecem altos e alguns estabelecimentos acabam fechando as portas.

No setor residencial, a realidade também pesa no bolso. Famílias enfrentam dificuldades para arcar com os valores cobrados, o que compromete o orçamento e aumenta o custo de vida na cidade.

O cenário evidencia um desequilíbrio econômico que afeta diferentes setores e levanta um alerta sobre a necessidade de medidas que garantam mais equilíbrio entre custos e a realidade local.