20/03/2026
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Alunos do Acre viralizam ao entrar em trend com vídeos bem-humorados

Conteúdo mostra interação entre estudante e professora em sala

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Alunos do Acre viralizam ao entrar em trend
Alunos do Acre viralizam ao entrar em trend/Foto: Reprodução

Um vídeo gravado por alunos do terceiro ano da Escola Borges de Aquino, em Porto Walter, tem circulado nas redes sociais e chamado atenção pelo tom bem-humorado.

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Nas imagens, um estudante aparece jogando um papel no quadro durante a aula. Em seguida, a professora questiona se ele gostaria de assumir a explicação no lugar dela. O aluno responde que sim.

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Na sequência, o vídeo mostra uma encenação em que o estudante surge caracterizado com roupas femininas, simulando o papel de professora, enquanto interage com os colegas em sala.

De acordo com a proposta, o conteúdo foi produzido como parte de uma tendência entre alunos, com o objetivo de criar vídeos curtos e descontraídos para redes sociais. Com isso, a gravação passou a ser compartilhada entre usuários e gerou interações online.

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