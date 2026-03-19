Amigos fazem campanha para ajudar caminhoneiro que perdeu veículo em acidente na BR-364

Amigos e familiares iniciaram uma campanha solidária para ajudar o caminhoneiro José Alberto Pinheiro, conhecido como “Seu Zuza”, que perdeu o caminhão após um grave acidente na BR-364, em Rondônia. A mobilização ocorre após o caso ganhar repercussão nas redes sociais.

O acidente aconteceu no último dia 13 de março, quando uma carreta carregada com material de construção tombou na rodovia, entre os distritos de Vista Alegre do Abunã e Extrema, em Porto Velho. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e a carga espalhada pela pista. Na mesma ocorrência, um acreano de 71 anos morreu e o filho dele ficou ferido após o caminhão perder o controle da direção.

Diante dos prejuízos, amigos destacam que o caminhoneiro perdeu sua principal fonte de renda e agora depende da solidariedade para recomeçar. A campanha pede contribuições de qualquer valor para ajudar na recuperação financeira.

As doações podem ser feitas via Pix, pela chave 68999851334, em nome de José Alberto Pinheiro. A mobilização reforça que qualquer ajuda pode fazer a diferença neste momento difícil.