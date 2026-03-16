16/03/2026
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Amigos mobilizam campanha solidária para ajudar acreana em tratamento contra câncer

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Amigos mobilizam campanha solidária para ajudar acreana
Amigos mobilizam campanha solidária para ajudar acreana/Foto: Reprodução

Amigos e apoiadores iniciaram uma campanha solidária para ajudar a acreana Mariana dos Santos Quintela Frota, conhecida carinhosamente como Mari, que enfrenta um tratamento contra o câncer e precisa de apoio financeiro para dar continuidade aos cuidados médicos.

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A iniciativa foi divulgada nas redes sociais por pessoas próximas à paciente, que destacam a trajetória de Mari como uma mulher conhecida pela alegria, generosidade e dedicação. Segundo os organizadores da campanha, o tratamento exige custos elevados, o que motivou a criação de uma vakinha para arrecadar recursos.

Vakinha busca arrecadar recursos para custear tratamento de saúde

Vakinha busca arrecadar recursos para custear tratamento de saúde/Foto: Divulgação

A mobilização também busca sensibilizar a comunidade para que mais pessoas contribuam ou compartilhem a campanha. Amigos ressaltam que qualquer valor pode ajudar a garantir melhores condições durante o tratamento.

“Quem conhece sabe o quanto ela encanta as feiras da cidade com amor e sabor. Queremos vê-la bem novamente”, diz a publicação que divulga a iniciativa.

Além das doações, os apoiadores também incentivam que a população ajude divulgando a campanha, fortalecendo uma rede de solidariedade em torno da recuperação da acreana.

Como ajudar

As contribuições podem ser feitas por meio de transferência via Pix:

Chave Pix (CPF): 51185008268
Nome: Mariana dos Santos Quintela Frota

Os organizadores reforçam que, caso a pessoa não possa contribuir financeiramente, compartilhar a campanha nas redes sociais já é uma forma importante de apoio.

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