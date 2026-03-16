16/03/2026
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Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia; veja lista

Treinador divulga 26 jogadores para jogos da Data Fifa

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Ancelotti convoca Seleção Brasileira
Ancelotti convoca Seleção Brasileira/Foto: Reprodução

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. Os confrontos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2026 e devem servir como testes finais antes da definição da lista para o Mundial.

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Entre os destaques da convocação estão a volta do atacante Endrick e as primeiras chamadas de Léo Pereira, Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago. O técnico também optou por deixar Neymar fora da lista, priorizando atletas que estejam em melhores condições físicas neste momento.

Veja os convocados da Seleção Brasileira

Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)

Defensores
Alex Sandro (Flamengo)
Bremer (Juventus)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Léo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (PSG)
Wesley (Roma)

Meio-campistas
Andrey Santos (Chelsea)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Igor Thiago (Brentford)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Vinicius Júnior (Real Madrid)

Os amistosos fazem parte da última fase de observação da comissão técnica antes da convocação final para a Copa do Mundo. A Seleção enfrenta a França no dia 26 de março, em Boston, e depois encara a Croácia no dia 31, em Orlando.

A expectativa é que os jogos ajudem Ancelotti a definir a base do grupo que disputará o Mundial, já que restam poucos compromissos antes da divulgação da lista definitiva.

CNN

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