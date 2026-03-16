18/03/2026
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Trabalhadores da educação são convocados para paralisação em frente à Prefeitura de Rio Branco

Categoria cobra reposição salarial após três anos sem reajuste

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Trabalhadores da educação são convocados para paralisação
Trabalhadores da educação são convocados para paralisação/Foto: Reprodução

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) convocou os profissionais da rede municipal para uma paralisação nesta terça-feira (17), a partir das 8h, em frente à Prefeitura de Rio Branco.

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De acordo com a presidente do sindicato, Rosana Nascimento, a mobilização busca pressionar o poder público pela reposição salarial da categoria, que, segundo ela, não ocorre há três anos.

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Segundo a dirigente sindical, a ausência de reajuste tem impactado diretamente a renda dos trabalhadores da educação.

“Já são três anos sem reposição salarial. Isso acaba reduzindo o poder de compra dos trabalhadores”, afirmou Rosana ao convocar a categoria para participar do ato.

O sindicato informou que a paralisação será um momento de mobilização e diálogo com os profissionais da educação, com o objetivo de reforçar a cobrança por valorização salarial e melhores condições de trabalho.

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