André Mendonça é sorteado para decidir futuro da CPMI do INSS

O destino da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS está agora nas mãos do Judiciário. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado nesta terça-feira (17/3) para relatar o mandado de segurança que solicita a prorrogação do prazo dos trabalhos da comissão. O pedido foi protocolado pela cúpula da CPMI, que busca mais tempo para aprofundar as investigações sobre um esquema de fraudes no sistema previdenciário nacional.
Conforme denunciado originalmente pelo portal Metrópoles, o caso envolve descontos não autorizados nas folhas de pagamento de milhares de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. A escolha de André Mendonça para a relatoria é estratégica, uma vez que o ministro já é o responsável por relatar no STF o processo que apura as fraudes financeiras ligadas a esses descontos indevidos.
O Pedido de Prorrogação
O mandado de segurança foi assinado por figuras centrais da investigação no Congresso Nacional, evidenciando a urgência em manter a estrutura de apuração ativa.
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Autores do Pedido: O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão; o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator; e o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS).
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Justificativa: Os parlamentares alegam que a complexidade das fraudes e o volume de documentos exigem a continuidade dos trabalhos para que os responsáveis pelos desvios sejam devidamente identificados.
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Conexão de Casos: Como André Mendonça já detém o conhecimento prévio sobre as denúncias de descontos irregulares, a expectativa é de uma análise célere sobre a continuidade da CPMI.
Detalhes do Caso: Relatoria de André Mendonça no STF
Confira os pontos fundamentais que o ministro irá analisar nos próximos dias:
|Item
|Detalhes do Processo
|Relator
|André Mendonça (STF)
|Objeto
|Prorrogação de prazo da CPMI do INSS
|Principal Denúncia
|Descontos não autorizados de aposentados
|Origem da Denúncia
|Investigação jornalística do Metrópoles
|Próximo Passo
|Decisão sobre a liminar de continuidade
A decisão de André Mendonça será determinante para o rumo das investigações políticas sobre o INSS. Caso a prorrogação seja negada, o relatório final precisará ser apresentado com base nas provas colhidas até o momento. Por outro lado, se o ministro autorizar a extensão do prazo, a CPMI poderá avançar em quebras de sigilo e convocações de dirigentes de associações e bancos envolvidos no escândalo de descontos indevidos. O desdobramento deste caso atinge diretamente o bolso e a segurança financeira de milhões de brasileiros que dependem do benefício previdenciário.