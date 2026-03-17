18/03/2026
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André Mendonça é sorteado para decidir futuro da CPMI do INSS

Ministro do STF será o relator do mandado de segurança que pede a prorrogação dos trabalhos da comissão

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André Mendonça é sorteado para decidir futuro da CPMI do INSS
Divulgação/STF

O destino da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS está agora nas mãos do Judiciário. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado nesta terça-feira (17/3) para relatar o mandado de segurança que solicita a prorrogação do prazo dos trabalhos da comissão. O pedido foi protocolado pela cúpula da CPMI, que busca mais tempo para aprofundar as investigações sobre um esquema de fraudes no sistema previdenciário nacional.

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Conforme denunciado originalmente pelo portal Metrópoles, o caso envolve descontos não autorizados nas folhas de pagamento de milhares de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. A escolha de André Mendonça para a relatoria é estratégica, uma vez que o ministro já é o responsável por relatar no STF o processo que apura as fraudes financeiras ligadas a esses descontos indevidos.

O Pedido de Prorrogação

O mandado de segurança foi assinado por figuras centrais da investigação no Congresso Nacional, evidenciando a urgência em manter a estrutura de apuração ativa.

  • Autores do Pedido: O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão; o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), relator; e o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS).

  • Justificativa: Os parlamentares alegam que a complexidade das fraudes e o volume de documentos exigem a continuidade dos trabalhos para que os responsáveis pelos desvios sejam devidamente identificados.

  • Conexão de Casos: Como André Mendonça já detém o conhecimento prévio sobre as denúncias de descontos irregulares, a expectativa é de uma análise célere sobre a continuidade da CPMI.

Detalhes do Caso: Relatoria de André Mendonça no STF

Confira os pontos fundamentais que o ministro irá analisar nos próximos dias:

Item Detalhes do Processo
Relator André Mendonça (STF)
Objeto Prorrogação de prazo da CPMI do INSS
Principal Denúncia Descontos não autorizados de aposentados
Origem da Denúncia Investigação jornalística do Metrópoles
Próximo Passo Decisão sobre a liminar de continuidade

A decisão de André Mendonça será determinante para o rumo das investigações políticas sobre o INSS. Caso a prorrogação seja negada, o relatório final precisará ser apresentado com base nas provas colhidas até o momento. Por outro lado, se o ministro autorizar a extensão do prazo, a CPMI poderá avançar em quebras de sigilo e convocações de dirigentes de associações e bancos envolvidos no escândalo de descontos indevidos. O desdobramento deste caso atinge diretamente o bolso e a segurança financeira de milhões de brasileiros que dependem do benefício previdenciário.

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