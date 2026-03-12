12/03/2026
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
Ânima tem prejuízo líquido de R$ 18,1 mi no 4º tri com aumento de despesas

Escrito por InfoMoney
anima-tem-prejuizo-liquido-de-r$-18,1-mi-no-4o-tri-com-aumento-de-despesas

A Ânima (ANIM3) reportou nesta quinta-feira prejuízo líquido atribuível aos acionistas controladores de R$18,1 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo o lucro de R$15,9 milhões registrado um ano antes, em desempenho afetado pelo aumento das despesas financeiras.

A receita líquida consolidada do grupo de educação, contudo, cresceu 8,6% ano a ano, para R$972,3 milhões, com desempenho positivo em todas as unidades no trimestre. Ânima Core teve alta de 4,5%, Ensino Digital registrou expansão de 3,9% e a Inspirali mostrou aumento de 15,6% versus o mesmo período de 2024.

O Ebitda ajustado totalizou R$334 milhões, alta de 13,7% na comparação anual, enquanto a margem nessa métrica aumentou 1,6 ponto percentual, para 34,4%. A companhia também reportou uma geração de caixa operacional de R$329,1 milhões, elevação de 26,3% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

O resultado financeiro líquido, porém, ficou negativo em R$206,5 milhões nos últimos três meses de 2025, um aumento de 40,1% versus o mesmo trimestre de 2024, com a companhia citando efeito do aumento da taxa Selic no período, além de elevação na despesa de juros com a PraValer.

A Ânima fechou o ano passado com alavancagem sob a métrica dívida líquida/Ebitda ajustado de 2,49 vezes, ante 2,4 vezes no terceiro trimestre do ano passado e 2,8 vezes um ano antes.

