23/03/2026
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Animais na rede elétrica: da interrupção do fornecimento ao resgate 

Pássaros, urubus, macacos, morcegos, cobras e até preguiças se aventuram na rede de distribuição

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Animais na rede elétrica: da interrupção do fornecimento ao resgate 

Conforme levantamento realizado pela Energisa Acre, mais de 2,8 mil ocorrências envolvendo animais na rede elétrica foram registradas em 2025, afetando 326 mil clientes em todo o estado. Essas situações exigem atenção, pois podem provocar interrupção no fornecimento de energia, além de oferecer risco tanto para os animais quanto para a população.

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Entre os bichos mais frequentemente encontrados próximos à rede estão pássaros, urubus, macacos, morcegos, cobras, sapos, cassacos (espécie de gambá) e até preguiças. O caso mais recente ocorreu em Rio Branco, próximo à Fundação Hospitalar, onde uma preguiça foi resgatada pelas equipes da concessionária junto ao Corpo de Bombeiros, sem nenhum ferimento. A atuação rápida e técnica dos profissionais garante a segurança do animal e o retorno ao seu habitat natural.

Quando entram em contato com cabos ou equipamentos, esses animais podem provocar curtos-circuitos, rompimento de fios e desligamentos automáticos de proteção. A interrupção no fornecimento ocorre também para evitar danos maiores e permitir que o resgate tanto do animal, como o da equipe seja feito com total segurança.

O Gerente da Energisa Acre, Loureman Azevedo reforça sobre os cuidados.

Embora pareça tentador tentar ajudar um animal preso na rede, isso é extremamente perigoso. Somente profissionais treinados, com equipamentos adequados, podem realizar esse tipo de resgate com segurança.

“A rede elétrica oferece riscos invisíveis. Ao tentar ajudar, a pessoa se expõe a choques graves e até fatal. Um desses exemplos de animais na rede, foi uma cobra que deixou um todo município sem energia. Após a retirada o fornecimento foi restabelecido”, explica.

O que fazer ao encontrar um animal na rede elétrica?

  • Nunca tente resgatar por conta própria;
  • Não se aproxime de cabos caídos;
  • Não toque em objetos ou animais encostados na rede;
  • Avise imediatamente a Energisa e o Corpo de Bombeiros.

Em caso de ocorrência envolvendo animais, informe pelos canais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Aplicativo Energisa On

Telefone: 0800 647 7196

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