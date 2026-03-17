Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar

Nem maquiagem pesada, nem procedimentos invasivos: para aparecer com o olhar mais “desperto” e renovado no Oscar 2026, Anne Hathaway apostou em um recurso simples, executado nos bastidores, e que qualquer pessoa pode reproduzir em casa.

A atriz de 43 anos, que brilhou na 98ª edição do Academy Awards realizada no último domingo (15/03), decidiu compartilhar o segredo com seus seguidores.

Em um vídeo descontraído publicado em seu Instagram, Hathaway mostrou o processo de preparação para o tapete vermelho. Entre brincadeiras sobre sua maquiagem e referências ao filme Convenção das Bruxas, a estrela revelou o detalhe técnico responsável pelo efeito “lifting” instantâneo em seu rosto.

Com informações de O Globo.

O segredo das tranças laterais

A pedido da atriz, seu cabeleireiro de longa data, Orlando Pita, demonstrou que o visual “acordado” é fruto de duas tranças discretas feitas nas laterais da cabeça. Essas tranças são puxadas firmemente para trás e presas sob o restante do cabelo solto, esticando levemente a região das têmporas.

“E você parece um pouco mais desperta”, comentou Hathaway no vídeo, enquanto admirava o resultado no espelho. “Esse é o segredo”, completou rindo. O truque é um velho conhecido dos bastidores da moda para criar um contorno facial mais definido sem a necessidade de intervenções cirúrgicas.

Look e referências de palco

Além do truque de beleza, o vídeo destacou o figurino escolhido: um vestido Valentino com estampa floral, joias de diamantes da Bulgari e luvas pretas longas. A produção impecável foi um dos destaques do tapete vermelho do Dolby Theatre.

Durante a cerimônia, Anne Hathaway protagonizou um dos momentos mais comentados da noite ao subir ao palco ao lado de Anna Wintour. A dupla, que apresentou as categorias de Melhor Figurino e Maquiagem, aproveitou para fazer referências divertidas a O Diabo Veste Prada 2.

Em um momento de humor ácido, Wintour manteve sua famosa postura séria ao ser questionada por Anne sobre o vestido, e chegou a chamar a atriz de “Emily”, em uma alusão direta à sequência do clássico que está em produção.