17/03/2026
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Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic

Especialista analisa mudança radical de Fernanda Lima e revela o que a nova cor comunica sobre sua carreira

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Instagram/Reprodução

Fernanda Lima, reconhecida por décadas como um dos maiores ícones do loiro iluminado no Brasil, surpreendeu o público e o mercado da moda ao surgir com os fios em tons escuros nesta segunda-feira (16/03).

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Muito além de uma simples tendência de salão, a transformação radical da apresentadora gerou discussões sobre identidade visual e o poder do visagismo na construção da imagem pública.

A mudança marca uma transição estética clara, substituindo a leveza e a “solaridade” que a acompanharam por anos por um castanho profundo e sofisticado. O impacto foi imediato, gerando uma percepção de renovação e força perante os holofotes.

Entenda a transformação

  • Ruptura de identidade: O loiro, que era sua marca registrada, deu lugar a um visual que eleva o contraste.

  • Contraste e expressão: A nova cor realça os traços faciais e intensifica a cor dos olhos.

  • Nova comunicação: Saem a acessibilidade do loiro; entram o mistério, a seriedade e o refinamento do visual moreno.

  • Impacto no público: A mudança sinaliza uma maturidade profissional e pessoal sólida.

A psicologia por trás dos fios

Para compreender o que essa transição comunica, conversamos com a visagista e terapeuta capilar Mari Borges. Segundo a especialista, o visual anterior de Fernanda dialogava com um arquétipo de mulher solar.

“O loiro iluminado trazia leveza e uma estética acessível. Ao escurecer os fios, o foco deixa de ser a luz do cabelo e passa a ser a moldura do rosto”, explica.

Maturidade e refinamento

Mari Borges destaca que o aumento do contraste visual é uma ferramenta poderosa para transmitir autoridade. “O cabelo escuro atua de forma estrutural. Isso cria uma presença mais intensa, transmitindo refinamento e um certo mistério”, pontua a visagista.

Para o mercado de beleza, o caso de Fernanda Lima serve como um exemplo prático de como a cor do cabelo funciona como uma linguagem silenciosa, capaz de ditar o tom de uma nova fase de vida e carreira.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

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