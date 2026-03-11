Antônia Sales comemora aliança com Mailza e diz que “todo mundo quer” Jessica como vice

11/03/2026
ContilPop
Antônia disse que o nome da filha não está confirmado, mas, para ela, é o “nome que todo mundo quer”

O nome ainda será divulgado nesta quinta, mas há uma forte possibilidade de que seja a ex-deputada federal Jessica Sales.
A deputada Antônia Sales, uma das mais importantes figuras do MDB, afirmou em entrevista à imprensa, nesta quarta-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que o partido está satisfeito com a aliança com o governo, que será oficializada nesta quinta-feira (12).

O governo já definiu que indicará o vice na chapa de Mailza. O nome ainda será divulgado nesta quinta, mas há uma forte possibilidade de que seja a ex-deputada federal Jessica Sales.

“Olha, o MDB, na verdade, é um partido aberto para todos. Mas sempre quem nos procurou, né, foi a nossa vice-governadora Mailza e, claro, seus representantes do partido e do governo. Foram aceitas as suas propostas e agora ela está cedendo a vaga da vice. Eu não vou confirmar se é minha filha, né? Mas é o nome que todo mundo quer”, pontuou a deputada.

“Então a executiva vai dar o nome. Nós queremos fulana ou fulano para ser a vice. Essa é a minha resposta: a executiva está se reunindo e amanhã vai determinar o nome da vice da nossa futura governadora Mailza”, acrescentou.

Antônia afirma que defende o que é melhor para a filha.

“Olha, como mãe, o que é que a gente não quer, né, para a filha? O bem da filha. Eu não vou lhe dizer que eu defendo. Quero apoiar o que ela decidir. Essa seria a minha resposta como mãe, né? Se ela decidir, estou do lado dela, apoio-a de corpo e alma. Até porque, para isso, somos mães: as trazemos ao mundo, criamos, defendemos a vida deles e, quando crescem, estamos do lado deles também, né, sempre. Claro que a gente aconselha o que é certo e o que é errado, mas as decisões, como adulto, você tem que respeitar”, salientou.

Por fim, Antônia comemorou o fato de Mailza ser uma mulher na disputa ao governo.

“Eu acho que o que me deixa feliz é que um futuro governo que se espelha diante de nós, né, se espelha com um novo prisma, um novo foco, de que teremos uma mulher. Porque a mulher — não é porque eu seja mulher também — mas temos que falar que a mulher coloca dois sentimentos em tudo o que faz: a razão e o coração. A razão e o coração. Então teremos um governo com razão e coração, liderado por uma mulher. Porque a mulher tanto sabe ser dura como também sabe ouvir e colocar o coração, por isso as coisas dão certo”, concluiu.

