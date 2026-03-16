16/03/2026
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Anvisa manda recolher esmaltes com substância proibida; saiba a marca

Agência determinou a retirada de circulação de produtos em gel da Impala fabricados pelo Laboratório Avamiller; ingrediente TPO apresenta riscos de câncer e alergias graves

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Getty Images

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta rigoroso nesta segunda-feira (16/3) ao determinar o recolhimento imediato de linhas de esmaltes em gel da marca Impala.

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A medida atinge produtos fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA após a confirmação da presença da substância Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ingrediente cujo uso é proibido no Brasil para a fabricação de cosméticos e itens de higiene pessoal.

Conforme publicado pelo portal Metrópoles, a própria fabricante comunicou o recolhimento voluntário dos itens após a identificação do componente irregular.

A substância TPO foi banida pela agência reguladora devido aos sérios danos que pode causar aos consumidores, variando de irritações locais a enfermidades sistêmicas.

Riscos à Saúde e Efeitos Colaterais

A proibição imposta pela Anvisa baseia-se em estudos técnicos que apontam o TPO como um agente de alta periculosidade para o uso tópico recorrente.

  • Potencial Cancerígeno: A substância é monitorada por seu possível nexo com o desenvolvimento de células cancerígenas.

  • Danos às Unhas: Em casos severos, o uso do produto pode causar o descolamento da lâmina ungueal (unha).

  • Sensibilização Dérmica: O contato pode gerar alergias crônicas e hipersensibilidade na pele ao redor das mãos.

Lista de Produtos Recolhidos pela Anvisa

Confira a relação oficial dos esmaltes que devem ser retirados de uso imediatamente (abrange todos os lotes):

Nome do Produto Marca Afetada Detalhes
Plus Gel Esmalte Impala Gel Impala Todos os lotes
Esmalte Gel Impala Gel Plus Impala Todos os lotes
Gel Plus Impala Esmalte Gel Impala Todos os lotes
Esmalte Gel Plus Impala Impala Todos os lotes
Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear Impala Todos os lotes

A orientação da Anvisa é que os consumidores que possuam algum desses itens interrompam o uso imediatamente e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante para procedimentos de troca ou reembolso.

Profissionais de manicure e pedicures também devem estar atentos aos estoques de produtos em gel, uma vez que a utilização desses itens em clientes pode configurar infração sanitária. Até o fechamento desta matéria, a empresa fabricante não havia se manifestado publicamente sobre o caso.

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