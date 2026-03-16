Anvisa manda recolher esmaltes com substância proibida; saiba a marca

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta rigoroso nesta segunda-feira (16/3) ao determinar o recolhimento imediato de linhas de esmaltes em gel da marca Impala.
A medida atinge produtos fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA após a confirmação da presença da substância Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ingrediente cujo uso é proibido no Brasil para a fabricação de cosméticos e itens de higiene pessoal.
Conforme publicado pelo portal Metrópoles, a própria fabricante comunicou o recolhimento voluntário dos itens após a identificação do componente irregular.
A substância TPO foi banida pela agência reguladora devido aos sérios danos que pode causar aos consumidores, variando de irritações locais a enfermidades sistêmicas.
Riscos à Saúde e Efeitos Colaterais
A proibição imposta pela Anvisa baseia-se em estudos técnicos que apontam o TPO como um agente de alta periculosidade para o uso tópico recorrente.
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Potencial Cancerígeno: A substância é monitorada por seu possível nexo com o desenvolvimento de células cancerígenas.
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Danos às Unhas: Em casos severos, o uso do produto pode causar o descolamento da lâmina ungueal (unha).
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Sensibilização Dérmica: O contato pode gerar alergias crônicas e hipersensibilidade na pele ao redor das mãos.
Lista de Produtos Recolhidos pela Anvisa
Confira a relação oficial dos esmaltes que devem ser retirados de uso imediatamente (abrange todos os lotes):
|Nome do Produto
|Marca Afetada
|Detalhes
|Plus Gel Esmalte Impala Gel
|Impala
|Todos os lotes
|Esmalte Gel Impala Gel Plus
|Impala
|Todos os lotes
|Gel Plus Impala Esmalte Gel
|Impala
|Todos os lotes
|Esmalte Gel Plus Impala
|Impala
|Todos os lotes
|Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear
|Impala
|Todos os lotes
A orientação da Anvisa é que os consumidores que possuam algum desses itens interrompam o uso imediatamente e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante para procedimentos de troca ou reembolso.
Profissionais de manicure e pedicures também devem estar atentos aos estoques de produtos em gel, uma vez que a utilização desses itens em clientes pode configurar infração sanitária. Até o fechamento desta matéria, a empresa fabricante não havia se manifestado publicamente sobre o caso.