15/04/2026
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Pix Solidário: saiba como ajudar o pequeno Gael em tratamento contra câncer

Qualquer contribuição pode fazer a diferença na recuperação do pequeno Gael

Por Juan Vinícius, ContilNet 15/04/2026
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Pix Solidário: saiba como ajudar o pequeno Gael em tratamento contra câncer
Post: Cedida 

Uma mobilização solidária tem ganhado força para ajudar o pequeno Gael, de apenas 4 anos, que enfrenta um tratamento contra câncer no fígado. A campanha busca sensibilizar a população para contribuir com qualquer tipo de ajuda durante esse momento delicado vivido pela criança e sua família.

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Natural do interior de Tarauacá, Gael está atualmente em Rio Branco, onde realiza tratamento médico. Ele já passou por cirurgia para retirada de nódulo e, agora, segue em acompanhamento com sessões de quimioterapia.

Diante das dificuldades enfrentadas, familiares e amigos iniciaram uma campanha de apoio por meio de um PIX solidário, além de arrecadações de alimentos e roupas.

As doações podem ser feitas por meio da chave PIX 70031605281 em nome de Maria Eliuda Cardoso, além da entrega de itens essenciais. A campanha reforça a importância da solidariedade, destacando que qualquer contribuição pode fazer a diferença na recuperação do pequeno Gael.

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