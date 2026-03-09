09/03/2026
ContilPop
Ao anunciar aliança, Bittar diz que ele, Gladson e Mailza formam “time do capitão Bolsonaro”

Mailza, Gladson e Bittar/Foto: Reprodução
Prestes a oficializar, em um evento na tarde desta segunda-feira (9), a aliança do PL com o PP em torno da candidatura da vice-governadora Mailza ao governo em 2026, o senador Márcio Bittar usou seu perfil nas redes sociais para comemorar a parceria.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

VEJA TAMBÉM: MDB fica de fora do encontro que oficializa aliança entre PP e PL nesta segunda

Em um vídeo publicado no Instagram, o senador diz que a chapa Mailza-Gladson-Bittar é o “time do capitão Bolsonaro”.

“Olá, amigos! O time do capitão Bolsonaro aqui no Acre está montado: Mailza, Gladson e Márcio. Essa é a aliança que derrotou a esquerda. Hoje, às 16 horas, lá no PP, nós, dos três partidos, estaremos juntos reafirmando a nossa aliança”, disse Bittar.

Por fim, o senador reafirmou seu apoio e o do grupo à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, e disse que cabem mais pessoas nessa aliança.

“Este será o palanque do nosso Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente Bolsonaro, que fez com que agora seja o nosso pré-candidato à Presidência do Brasil. E olha, nessa aliança ainda cabe mais gente. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto!”, concluiu.

Com a aliança, Gladson e Bittar fazem dobradinha na disputa ao Senado, que terá duas vagas nessas eleições.

Sobre o evento

Além do PP e do PL, também participam dessa aliança União Brasil, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, DC e Cidadania. O evento será às 16h, na sede do Progressistas.

