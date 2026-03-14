14/03/2026
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Apesar da queda, Acre aparece entre os três com maior incidência de dengue

Acre ocupa o 3º lugar no ranking nacional da doença

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ADe acordo com os dados mais recentes, o estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, com coeficiente de incidência de 113,3. —Foto: Divulgação / Pixabay

O Acre registrou 1.002 casos prováveis de dengue em 2026, uma queda de 78,6% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 4.683 casos da doença no estado. Apesar da redução expressiva, o Acre ainda aparece entre os estados com maior incidência do país. Os dados são do Ministério da Saúde, referentes as nove primeiras semanas epidemiológicas.

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De acordo com os dados mais recentes, o estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, com coeficiente de incidência de 113,3, ficando atrás apenas de Tocantins, que apresenta coeficiente de 419, e de Goiás, com 388,1.

Outro ponto positivo neste ano é a ausência de mortes relacionadas à doença até o momento. Em 2025, no mesmo período analisado, o Acre havia registrado três óbitos, além de um coeficiente de incidência de 529,5. Na época, a letalidade entre casos prováveis era de 0,06%, enquanto entre os casos graves chegava a 11,11%.

Perfil dos casos

Os dados também mostram que a dengue tem atingido mais homens no estado.

  • 53% dos casos são do sexo masculino
  • 47% são do sexo feminino

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera principalmente em locais com água parada. A orientação das autoridades de saúde é que a população mantenha cuidados como eliminar recipientes que possam acumular água, limpar calhas e manter caixas d’água bem vedadas para evitar a reprodução do mosquito.

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