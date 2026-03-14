Apesar da queda, Acre aparece entre os três com maior incidência de dengue

O Acre registrou 1.002 casos prováveis de dengue em 2026, uma queda de 78,6% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 4.683 casos da doença no estado. Apesar da redução expressiva, o Acre ainda aparece entre os estados com maior incidência do país. Os dados são do Ministério da Saúde, referentes as nove primeiras semanas epidemiológicas.

De acordo com os dados mais recentes, o estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, com coeficiente de incidência de 113,3, ficando atrás apenas de Tocantins, que apresenta coeficiente de 419, e de Goiás, com 388,1.

Outro ponto positivo neste ano é a ausência de mortes relacionadas à doença até o momento. Em 2025, no mesmo período analisado, o Acre havia registrado três óbitos, além de um coeficiente de incidência de 529,5. Na época, a letalidade entre casos prováveis era de 0,06%, enquanto entre os casos graves chegava a 11,11%.

Perfil dos casos

Os dados também mostram que a dengue tem atingido mais homens no estado.

53% dos casos são do sexo masculino

47% são do sexo feminino

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera principalmente em locais com água parada. A orientação das autoridades de saúde é que a população mantenha cuidados como eliminar recipientes que possam acumular água, limpar calhas e manter caixas d’água bem vedadas para evitar a reprodução do mosquito.