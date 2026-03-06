Após 7 meses de alta do Ibovespa, veja fundos de ações para investir em março

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, completou em fevereiro o sétimo mês consecutivo de ganhos. Mesmo diante da maior volatilidade observada em março, em meio a tensões geopolíticas, o indicador acumula alta próxima de 50% nos últimos 12 meses.

Em relatório recente, a XP Investimentos mantém visão otimista para as ações brasileiras e revisou para cima sua estimativa de valor justo do Ibovespa. A projeção passou de 190 mil para 196 mil pontos ao fim de 2026.

Nesse cenário, os fundos de ações aparecem como uma alternativa para o investidor que busca aproveitar oportunidades do mercado sem a necessidade de montar e acompanhar uma carteira própria. A seguir, entenda melhor como funciona esse tipo de investimento, suas características, vantagens, riscos e opções disponíveis no mercado.

O que dizem os analistas da XP sobre fundos de açõesO desempenho do Ibovespa tem ficado abaixo do padrão histórico no atual ciclo de juros elevados, segundo analistas da XP Investimentos (XPBR31) em relatório recente. Desde o início do período em que as taxas atingiram o pico, o principal índice da bolsa brasileira acumula alta de 41,3%. Historicamente, em ciclos semelhantes, a valorização média costuma ser maior, perto de 52,7%. A diferença indica um desempenho cerca de 11 pontos percentuais inferior ao observado em outros momentos comparáveis.

De acordo com o relatório, dois fatores ajudam a explicar esse resultado mais fraco. O primeiro é que o ciclo atual começou em uma situação menos favorável do ponto de vista técnico: antes mesmo de os juros atingirem o pico, o Ibovespa já vinha de uma sequência forte de altas, o que reduziu o espaço para novas valorizações expressivas. Em outras palavras, parte do movimento que normalmente ocorreria durante o ciclo de juros já havia acontecido antes.

O segundo fator destacado é que o mercado brasileiro tem sido influenciado principalmente por variáveis macroeconômicas e pelo fluxo de capital estrangeiro. Investidores internacionais têm grande peso na bolsa local e tendem a reagir rapidamente a mudanças no cenário global, como tensões geopolíticas, disputas comerciais envolvendo tarifas, variações do dólar e expectativas sobre a trajetória dos juros no Brasil.

Ao observar os setores da bolsa, os analistas apontam que a maior parte deles ficou abaixo de suas médias históricas de desempenho, especialmente aqueles mais ligados ao ritmo da economia doméstica. Em termos absolutos, as áreas de saúde e tecnologia e telecomunicações foram as que mais avançaram. Já na comparação relativa com padrões históricos, educação, transporte e empresas financeiras não bancárias aparecem entre os segmentos com pior desempenho no período analisado.

Fundos de investimento: como funcionam?Ao investir em um fundo, o investidor adquire cotas que representam uma fração do patrimônio total. A valorização dessas cotas depende do desempenho dos ativos que compõem a carteira.

A gestão do fundo é realizada pelos gestores, que tomam decisões de investimento com base na política e nos objetivos estabelecidos no regulamento do fundo.

Os fundos estão sujeitos a riscos, que podem variar conforme o tipo de ativo investido. Antes de investir, é importante conhecer o perfil de risco do fundo e consultar materiais técnicos, como o regulamento e o prospecto, disponíveis nos canais oficiais.

Quais são as vantagens em investir em fundos?Os fundos de investimento são atrativos por diversos motivos:

Diversificação de ativos, o que pode ajudar a reduzir riscos; Gestão profissional; Boa parte dos fundos possuem liquidez para aplicação e resgate; Acessibilidade para diferentes perfis de investidores; Custos compartilhados entre cotistas; Transparência garantida por relatórios regulares. Quais são os riscos?Investidores, porém, devem estar atentos aos riscos associados, tais como:

Crédito: Possibilidade de inadimplência nos ativos. Mercado: Flutuações inesperadas na economia podem afetar os rendimentos. Liquidez: Dificuldade em vender ativos pouco negociados pode gerar perdas. Vale lembrar que os fundos não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), reforçando a importância da análise criteriosa antes de investir. Custos e tributaçãoAlém disso, os fundos possuem taxas que impactam os rendimentos:

Administração: Percentual sobre o patrimônio para gestão. Performance: Bonificação para gestores que superam o benchmark. Saída: Cobrança para resgates antes do prazo regulamentado. IOF: Aplicado em resgates feitos antes de 30 dias. Trata-se de um conteúdo patrocinado. O InfoMoney não possui qualquer responsabilidade quanto a oferta e a comercialização dos produtos divulgados neste material.