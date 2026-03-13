Previ recebeu R$ 4,4 bi em dividendos e JCP e R$ 8 bi de juros e cupons de títulos

A Previ recebeu R$ 4,4 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio em 2025, com investimentos em Banco do Brasil (BBAS3), Itaú (ITUB4), Itaúsa (ITSA4), Bradesco (BBDC4), Vale (VALE3), Neoenergia (NEOE3), Petrobras (PETR4) e Tupy (TUPY3), de acordo com balanço da entidade divulgado nesta sexta-feira, 13.

Os dividendos e juros sobre capital próprio ajudaram a compor o fluxo de pagamentos da Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil.

“Tivemos uma saída de R$ 17 bilhões e as nossas entradas foram R$ 16,6 bilhões”, disse o presidente da entidade, Marcio Chiumento.

Viva do lucro de grandes empresas

“Outros R$ 8,1 bilhões vieram de juros e cupons de títulos públicos, R$ 0,9 bilhões nos aluguéis e R$ 3,3 bilhões nas contribuições e outros recursos que somaram o ingresso de R$ 16,6 bilhões”, enumera o executivo.