Após ação do MPF por fala contra Erika Hilton, Ratinho diz que não mudará posicionamento

O apresentador Ratinho afirmou que não pretende mudar sua postura após o Ministério Público Federal ajuizar uma ação civil pública contra ele e o SBT por declarações consideradas transfóbicas dirigidas à deputada federal Erika Hilton.

A manifestação ocorreu durante a abertura do programa exibido nesta segunda-feira (16). Na ocasião, o apresentador comentou a repercussão das declarações e afirmou que continuará expressando suas opiniões da mesma forma.

“Eu não vou mudar meu jeito de ser”, disse Ratinho ao abordar o assunto no início da transmissão.

A ação movida pelo MPF pede indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos. O processo foi apresentado após declarações feitas pelo apresentador durante seu programa televisivo.

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Durante a fala, Ratinho afirmou que sabia que o tema geraria repercussão e que estaria “no olho do furacão” por causa de sua opinião. Ainda assim, disse ter recebido manifestações de apoio de parte do público.

O apresentador também afirmou que sua forma direta de se comunicar costuma gerar incômodo em algumas pessoas, mas garantiu que continuará conduzindo o programa da mesma maneira.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e reacendeu debates sobre limites da liberdade de expressão, responsabilidade de comunicadores e combate à discriminação.

A deputada Erika Hilton ainda não comentou publicamente a nova declaração do apresentador após o anúncio da ação judicial.

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