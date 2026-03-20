Após acidente com criança, moradores cobram instalação de lombadas em frente a escola em Sena

A repercussão do acidente envolvendo uma criança na manhã desta sexta-feira (20) reacendeu um antigo pedido dos moradores do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. A comunidade voltou a cobrar a instalação de lombadas na rua Orleir Cameli, trecho onde fica localizada a Escola Euclides Feitosa Cavalcante.

Segundo moradores, o local registra fluxo intenso de veículos, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos, o que aumenta o risco de acidentes. O caso mais recente, que deixou uma criança ferida após ser atingida por uma motocicleta, reforçou a preocupação com a segurança na área.

Para a comunidade, a instalação de redutores de velocidade é uma medida urgente e necessária. A expectativa é de que a implantação das lombadas obrigue os condutores a reduzirem a velocidade, garantindo maior proteção para estudantes, pais e servidores da escola.

Além disso, alguns moradores também defendem a adoção de outras medidas, como sinalização adequada, faixas de pedestres mais visíveis e até a presença de agentes de trânsito nos horários de pico.

Até o momento, não houve posicionamento oficial do poder público sobre a possível execução da obra. Enquanto isso, a população segue cobrando providências para evitar que novos acidentes voltem a acontecer no local.