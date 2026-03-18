Após chuva, morador critica tapa-buracos com barro em rua de Sena Madureira

Um morador da rua Padre Egídio, em Sena Madureira, usou as redes sociais para denunciar as condições precárias da via após serviços de tapa-buracos realizados pela prefeitura. Em vídeo gravado após a chuva que atingiu a cidade durante a madrugada, ele afirma que o trabalho feito com barro não resolveu o problema e, em alguns pontos, teria até agravado a situação.

As imagens mostram um trecho da rua, localizada no bairro José Nogueira Sobrinho, tomado por buracos e poças de água, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Em tom de ironia, ele faz referência ao slogan da atual gestão municipal, “Sena mudou, e vai continuar mudando”, para criticar a qualidade do serviço executado.

A situação reacende o debate sobre a manutenção das vias urbanas no município, especialmente durante o período chuvoso, quando soluções paliativas tendem a ter baixa durabilidade. Moradores relatam que o uso de barro para tapar buracos é uma prática frequente, mas que não resiste às chuvas intensas da região.

Diante do cenário, a população cobra da prefeitura investimentos em serviços mais duradouros, como o uso de asfalto ou outras técnicas adequadas para recuperação de ruas. Para os moradores, medidas emergenciais precisam vir acompanhadas de planejamento para evitar que o problema se repita a cada nova chuva.