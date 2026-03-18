18/03/2026
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Após chuva, morador critica tapa-buracos com barro em rua de Sena Madureira

A situação reacende o debate sobre a manutenção das vias urbanas no município

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A situação reacende o debate sobre a manutenção das vias urbanas no município
A situação reacende o debate sobre a manutenção das vias urbanas no município | Foto: Cedida

Um morador da rua Padre Egídio, em Sena Madureira, usou as redes sociais para denunciar as condições precárias da via após serviços de tapa-buracos realizados pela prefeitura. Em vídeo gravado após a chuva que atingiu a cidade durante a madrugada, ele afirma que o trabalho feito com barro não resolveu o problema e, em alguns pontos, teria até agravado a situação.

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As imagens mostram um trecho da rua, localizada no bairro José Nogueira Sobrinho, tomado por buracos e poças de água, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Em tom de ironia, ele faz referência ao slogan da atual gestão municipal, “Sena mudou, e vai continuar mudando”, para criticar a qualidade do serviço executado.

A situação reacende o debate sobre a manutenção das vias urbanas no município, especialmente durante o período chuvoso, quando soluções paliativas tendem a ter baixa durabilidade. Moradores relatam que o uso de barro para tapar buracos é uma prática frequente, mas que não resiste às chuvas intensas da região.

Diante do cenário, a população cobra da prefeitura investimentos em serviços mais duradouros, como o uso de asfalto ou outras técnicas adequadas para recuperação de ruas. Para os moradores, medidas emergenciais precisam vir acompanhadas de planejamento para evitar que o problema se repita a cada nova chuva.

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