Após denúncia, Vigilância Sanitária inspeciona carne da merenda escolar em Sena

A qualidade dos alimentos servidos nas escolas da rede municipal de Sena Madureira voltou ao centro do debate nesta quinta-feira (26), após vereadores acionarem a Vigilância Sanitária Municipal para averiguar denúncias relacionadas ao armazenamento de carne destinada à merenda escolar.

O coordenador do setor, Dr. Rodrigo Bortolan, esteve no local de armazenamento após receber um ofício encaminhado pelos vereadores Menandro Costa (PSD) e Ivoneide Bernardino (PL). A solicitação partiu de preocupações levantadas por moradores e reforçadas pelos parlamentares, que apontavam possível mau odor e supostas irregularidades na conservação do alimento.

Durante a inspeção, realizada com o acompanhamento de uma nutricionista responsável, o coordenador afirmou que a carne analisada não apresenta riscos à saúde. Segundo ele, o odor identificado é considerado característico do produto armazenado sob determinadas condições, não indicando, necessariamente, deterioração. “O objetivo da vistoria foi justamente esclarecer a situação e levar tranquilidade à população. Após a análise, constatamos que a carne está em condições adequadas para o consumo”, destacou Bortolan.

A ação evidencia o papel fiscalizador do Legislativo municipal, que tem atuado como ponte entre a população e o poder público. Para os vereadores envolvidos, a iniciativa buscou garantir mais transparência na gestão da merenda escolar, um tema sensível por envolver diretamente a alimentação de crianças e adolescentes.

Mesmo com o parecer técnico favorável, os parlamentares reforçaram a importância de monitoramento contínuo das condições de armazenamento e distribuição dos alimentos, além da manutenção de boas práticas sanitárias. O episódio também reacende o debate sobre segurança alimentar nas escolas públicas, especialmente em municípios do interior, onde desafios logísticos podem impactar o armazenamento adequado de produtos perecíveis.

Especialistas apontam que fatores como temperatura, acondicionamento e tempo de estocagem são determinantes para a conservação da carne. A presença de profissionais como nutricionistas e a atuação regular da Vigilância Sanitária são consideradas essenciais para evitar riscos à saúde dos estudantes.

Apesar do laudo tranquilizador, parte da população segue atenta e cobra rigor na fiscalização. Pais e responsáveis destacam que a merenda escolar, em muitos casos, representa a principal refeição do dia para diversos alunos, o que aumenta a responsabilidade do poder público na garantia da qualidade dos alimentos. A Vigilância Sanitária informou que novas inspeções devem continuar sendo realizadas periodicamente, reforçando o compromisso com a saúde pública e a qualidade da alimentação oferecida nas escolas do município.