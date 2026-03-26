Assuero Veronez é reeleito presidente da FAEAC para o quadriênio 2026-2030

Em um pleito realizado nesta quinta-feira (26), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC) definiu sua diretoria para os próximos quatro anos. O atual presidente, Assuero Doca Veronez, foi reeleito para o cargo, garantindo a continuidade de sua gestão.

O resultado da eleição foi publicado no Instagram da Faeac, nesta quinta-feira.

Assuero Veroz foi o presidente do quadriênio 2022/2026 da Federação. A eleição foi para preenchimento dos cargos (titulares e suplentes) da Diretoria e do Conselho Fiscal, referente ao mandato entre 2026-2030.