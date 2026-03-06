Após encontrar CEOs de defesa, Trump diz que produção de armamentos vai quadruplicar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 6, que teve “uma reunião muito produtiva com as maiores empresas de fabricação de defesa dos EUA, onde discutimos a produção e os cronogramas”.

Em post na rede Truth Social, o republicano disse que as companhias concordaram em quadruplicar a produção de armamentos da classe “exquisite”. Segundo ele, há a busca para atingir, o mais rápido possível, os níveis mais altos de produção destes modelos.

“A expansão começou três meses antes da reunião, e as fábricas e a produção de muitas dessas armas já estão em andamento. Temos um suprimento praticamente ilimitado de munições de grau médio e médio-superior, que estamos usando, por exemplo, no Irã e, recentemente, na Venezuela”, apontou. Independentemente disso, também aumentamos os pedidos nesses níveis, disse.

As empresas representadas foram BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon, apontou Trump. “A reunião foi concluída com outra reunião agendada para daqui a dois meses. Estados de todo o país estão concorrendo para sediar essas novas fábricas”, indicou.