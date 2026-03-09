09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Após estupro coletivo, vídeo no elevador vem à tona: “A mãe de alguém teve que chorar”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-estupro-coletivo,-video-no-elevador-vem-a-tona:-“a-mae-de-alguem-teve-que-chorar”

Atenção: a matéria contém conteúdos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Se você é vítima ou conhece alguém nessa situação, procure ajuda e denuncie. Ligue 180.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O “Fantástico”, da Globo, deste domingo (8/3), mostrou imagens dos jovens que cometeram um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, Rio de Janeiro. As gravações, feitas logo após o crime, mostram os abusadores comemorando o ato.

Câmeras do prédio registraram o menor e a vítima deixando o apartamento. “A mãe de alguém teve que chorar, porque as nossas mães hoje…”, disse ele.

Veja as fotos

Reprodução
Polícia do RJ procura por 4 jovens suspeitos de estupro coletivo contra adolescente de 17 anosReprodução
Reprodução / Globo
Acusado de estupro coletivo indo se entregarReprodução / Globo
Reprodução
Jovem acusado de estupro coletivo no RJReprodução
Reprodução
Reprodução
Divulgação: Polícia Civil do Rio de Janeiro
Polícia do RJ procura por 4 jovens suspeitos de estupro coletivo contra adolescente de 17 anosDivulgação: Polícia Civil do Rio de Janeiro

Leia Também

“Cria vergonha, Robinho!”, diz Lula ao defender que jogador cumpra pena por estupro no Brasil
TV

“Cria vergonha, Robinho!”, diz Lula ao defender que jogador cumpra pena por estupro no Brasil

“Ela queria desistir da vida”, conta mãe de adolescente vítima de estupro coletivo no Rio
Notícias

“Ela queria desistir da vida”, conta mãe de adolescente vítima de estupro coletivo no Rio

“Good times”: Dani Alves posta foto em suas redes pela 1ª vez após condenação por estupro
Redes Sociais

“Good times”: Dani Alves posta foto em suas redes pela 1ª vez após condenação por estupro

“A Fazenda”: além de Martina Sanzi, relembre outras expulsões do reality show
Reality Show

“A Fazenda”: além de Martina Sanzi, relembre outras expulsões do reality show

O crime de estupro coletivo aconteceu no último dia 31 de janeiro. A estudante foi convidada ao apartamento pelo menor de 17 anos, que era seu colega de escola, com quem já havia se relacionado.

Chegando ao local, ela contou às autoridades que foi levada ao quarto para namorar com o menor, de quem aceitou o convite. Momentos depois, outros quatro jovens invadiram o cômodo. A jovem contou à polícia que negou todas as tentativas para ter relações com demais homens, mas foi imobilizada, violentada e agredida no local.

O irmão da adolescente foi a primeira pessoa a descobrir o crime. Em entrevista ao programa dominical da Globo, ele contou como recebeu o pedido de ajuda: “Ela me mandou mensagem, falou: preciso de ajuda agora, é sério. Ela falou: acho que fui estuprada”, declarou.

Veja!

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Leo Dias (@leodias)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.