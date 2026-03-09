Após estupro coletivo, vídeo no elevador vem à tona: “A mãe de alguém teve que chorar”

Atenção: a matéria contém conteúdos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Se você é vítima ou conhece alguém nessa situação, procure ajuda e denuncie. Ligue 180.

O “Fantástico”, da Globo, deste domingo (8/3), mostrou imagens dos jovens que cometeram um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, Rio de Janeiro. As gravações, feitas logo após o crime, mostram os abusadores comemorando o ato.

Câmeras do prédio registraram o menor e a vítima deixando o apartamento. “A mãe de alguém teve que chorar, porque as nossas mães hoje…”, disse ele.

O crime de estupro coletivo aconteceu no último dia 31 de janeiro. A estudante foi convidada ao apartamento pelo menor de 17 anos, que era seu colega de escola, com quem já havia se relacionado.

Chegando ao local, ela contou às autoridades que foi levada ao quarto para namorar com o menor, de quem aceitou o convite. Momentos depois, outros quatro jovens invadiram o cômodo. A jovem contou à polícia que negou todas as tentativas para ter relações com demais homens, mas foi imobilizada, violentada e agredida no local.

O irmão da adolescente foi a primeira pessoa a descobrir o crime. Em entrevista ao programa dominical da Globo, ele contou como recebeu o pedido de ajuda: “Ela me mandou mensagem, falou: preciso de ajuda agora, é sério. Ela falou: acho que fui estuprada”, declarou.

