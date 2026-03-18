18/03/2026
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Após mais de 4 horas de bloqueio, BR-364 é liberada próximo a Sena Madureira

Liberação da rodovia ocorreu depois que os manifestantes receberam a confirmação de uma reunião com representantes da prefeitura

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Manifestantes liberaram após diálogo. — Foto: Reprodução/ContilNet

Após mais de quatro horas de interdição, a BR-364 foi liberada no fim da tarde desta quarta-feira (18), nas proximidades de Sena Madureira, após um dia marcado por protestos organizados por mães e pais atípicos.

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A liberação da rodovia ocorreu depois que os manifestantes receberam a confirmação de uma reunião com representantes da prefeitura, agendada para esta quinta-feira (19). O grupo cobra, entre outras pautas, a contratação de mediadores para atender crianças com necessidades especiais nas escolas da rede municipal. A negociação contou com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou na mediação do diálogo entre os manifestantes e autoridades políticas que estiveram no local. Participaram das tratativas os deputados estaduais Tanízio Sá e Pablo Bregense, além de vereadores do município.

Durante o protesto, o bloqueio causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia, uma das principais vias de ligação do Acre, gerando transtornos a motoristas e passageiros.

Apesar da liberação, os manifestantes alertaram que o movimento pode ganhar novos capítulos. Caso as reivindicações não sejam atendidas na reunião desta quinta-feira, um novo bloqueio na BR-364 já está previsto para a próxima semana.

O clima agora é de expectativa entre as famílias, que aguardam uma resposta concreta do poder público para garantir melhores condições de inclusão e suporte educacional aos seus filhos.

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