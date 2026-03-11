11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Após mais de dois anos, Justiça decide levar acusados de chacina no Taquari a júri popular

Justiça avança em processo sobre massacre que deixou seis mortos em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Justiça do Acre decidiu levar a júri popular quatro dos cinco denunciados pelo massacre ocorrido no bairro Taquari, em Rio Branco, que resultou na morte de seis pessoas em novembro de 2023. A sentença de pronúncia, etapa em que o Judiciário reconhece indícios suficientes para julgamento pelo Tribunal do Júri, foi divulgada nesta terça-feira (10), mas ainda cabe recurso, e a data do julgamento não foi definida.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC), o crime teria sido motivado por uma disputa entre facções criminosas pelo controle da região. A investigação aponta que integrantes do Comando Vermelho (CV) tentavam assumir o domínio da área, historicamente associada ao grupo Bonde dos 13.

Entre os réus está Davidesson da Silva Oliveira, conhecido como “Escopetinha”, apontado como integrante do CV. Segundo a acusação, ele teria atraído algumas das vítimas ao local do ataque sob a promessa de oferecer moradia. Ele responderá pelos assassinatos de Adegilson Ferreira da Silva e Valdei das Graças Batista dos Santos, além do crime de participação em organização criminosa.

Também irão a júri Tony da Costa Matos, José Weverton Nascimento da Rosa, o “Raridade”, e Denilson Araújo da Silva, conhecido como “Jabá”, todos ligados ao Bonde dos 13, conforme o processo. Tony foi preso com uma escopeta calibre 12, arma semelhante à utilizada na chacina, e é acusado ainda de destruir o HD que armazenava imagens das câmeras de segurança da casa onde ocorreram as mortes.

José Weverton, segundo as investigações, teria participado diretamente do confronto armado e foi encontrado ferido nas proximidades do local do crime. Já Denilson foi detido com outra escopeta calibre 12 e apresentava lesões que, inicialmente, alegou serem tumores, mas que posteriormente foram identificadas pela perícia como ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.

Os três respondem pelos seis homicídios registrados na ocorrência, que vitimou Luan dos Santos de Oliveira, Tailan Dias da Silva, Sebastião Ítalo Nascimento de Carvalho e Tiago Rodrigues da Silva, além das outras duas vítimas mencionadas na denúncia, e também por envolvimento em organização criminosa.

O quinto denunciado, Ronivaldo da Silva Gomes, conhecido como “Roni”, teve o processo desmembrado. Segundo o Ministério Público, ele também participou do confronto e atualmente integra a lista dos 214 foragidos mais procurados do país.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.