Chacina: seis pessoas são assassinadas dentro de residência em Rio Branco

Uma pessoa foi gravemente ferida e seis pessoas foram mortas na noite desta sexta-feira (3) quando uma camionete tipo Frontier parou em frente a uma residência na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari.

O crime aconteceu no início da noite por volta das 20h, quando quatro homens fortemente armados, todos encapuzados, adentraram a residência e abriram fogo contra sete pessoas que se encontravam no local.

De acordo com informações preliminares, os criminosos saíram do veículo e invadiram a residência, surpreendendo as vítimas que se encontravam no interior. Os disparos foram efetuados de forma indiscriminada, resultando na morte de seis pessoas no local. Uma sétima vítima, gravemente ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada às pressas para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Até o momento, as identidades das vítimas e os possíveis motivos por trás dessa ação ainda não foram divulgados pelas autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil se encontram no local em busca de informações que possam levar a elucidação do crime. Os autores fugiram do local após o ataque.