Após reunião com Aécio, Bocalom deve ter resposta do PSDB sobre filiação até a próxima semana

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deve receber até a próxima semana uma resposta do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) sobre a possibilidade de filiação para disputar o governo do Acre nas eleições deste ano.

Bocalom se reuniu em Brasília, na quarta-feira (4), com o deputado federal Aécio Neves, que preside nacionalmente a sigla. O encontro teve como pauta a possível entrada do prefeito no partido.

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Rio Branco, Aécio ouviu as informações apresentadas por Bocalom durante a conversa e informou que iria discutir o tema com outros membros da direção nacional antes de dar uma resposta definitiva.

A previsão, segundo a equipe do prefeito, é que a decisão seja comunicada até a próxima terça-feira (10).

“Ninguém pode dizer que já tem o PSDB, mas também não pode dizer que não”, informou a assessoria ao ContilNet nesta quinta-feira (5).

A reunião ocorreu um dia após Bocalom anunciar sua saída do Partido Liberal (PL). Na terça-feira (3), durante coletiva, o prefeito afirmou que foi liberado pela direção nacional da sigla depois que o partido decidiu não lançar candidatura própria ao governo do Acre.

Segundo ele, a decisão foi comunicada por telefone pelo presidente nacional da legenda. A saída abriu caminho para que o prefeito intensificasse as conversas com outras siglas.

Além do PSDB, Bocalom também confirmou que mantém diálogo com o Avante, enquanto reafirma a intenção de disputar o governo do Acre nas eleições de 2026.